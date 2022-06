Fietsparkeerverbod op vernieuwde Zutphens plein massaal genegeerd: ‘Maar er gaat opgetreden worden’

MET VIDEO Bert (51) vindt bewijs dat 5000 jaar eerder dan gedacht mensen leefden in huidig Zutphen: ‘Rendierja­gers’

Op zoek naar resten van een boerennederzetting van zo’n 500 jaar voor Christus deed Bert Fermin (51) in Zutphen een historische vondst. Op het terrein van de voormalige jeugdgevangenis ontdekte de archeoloog resten van een rendierjagerskamp. Het is de oudste menselijke nederzetting tot nu toe in Zutphen, tussen de 13.000 en 15.000 jaar oud. ,,Een aanwijzing dat hier al mensen leefden ver voor we tot op heden dachten.’’

22 juni