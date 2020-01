FNV: Verijdelde ontsnappingspoging Zutphen leidt tot angst onder personeel

Bezuinigingen hebben het gevangeniswezen de afgelopen jaren hard geraakt, stelt Koenen. ,,De werkdruk is in zijn algemeenheid torenhoog. Landelijk gezien is er een hoog ziekteverzuim. Er zijn gevangenissen gesloten, er is daardoor gewoon minder ruimte per inrichting. Dat betekent dat er meer gevangenen op één stukje zitten. Ook is er te weinig personeel. Daardoor doen medewerkers soms dingen alleen die ze eigenlijk met z’n tweeën moeten doen, zoals het openen van een celdeur.”