Fracties in Zutphen willen duidelijkheid over Noordtak en groeiend goederenvervoer via spoor: ‘Er zijn wel grenzen’

Zutphense kunstenaar brengt eeuwenoud lettertype weer tot leven: ‘Mooi voor een tattoo’

Kunstenaar Jesse Brinkerhof snuffelt al jaren rond in het archief van het Erfgoed Centrum in Zutphen. Toen hij de eerste boekdruk uit Zutphen zag, kreeg hij een bijzonder idee. De 28-jarige Zutphenaar wekte de stokoude lettertypes weer tot leven. ,,Met een Google Drive-link kan iedereen deze lettertypes downloaden en gebruiken in Word, Powerpoint of Photoshop.”

10 oktober