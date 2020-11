Franse ‘bevrijders’ kopstuk mocromaffia in bajes Zutphen nu zelf de cel in

videoDe vier Fransen die mocromaffia-kopstuk Omar L. uit de Zutphense gevangenis moesten bevrijden gaan nu zelf de cel in. De rechter in Zutphen veroordeelde de vier tot straffen van twee jaar met aftrek van voorarrest.

Justitie had 4,5 jaar gevangenisstraf geëist voor hulp bij de mislukte bevrijdingspoging van Omar L., brandstichting, vernieling en heling van voertuigen op 19 januari dit jaar. Van de bevrijdingspoging bestaan camerabeelden, die twee weken geleden op zitting werden getoond.

De rechter achtte bewezen dat de vier de poging zorgvuldig en met een onderling afgestemde taakverdeling hadden voorbereid. Ook het in brand steken van een bus met fakkels en het vernielen van hekken en stroomdraden achtte hij bewezen. Dat gold niet voor de heling van de voertuigen. Deze vertoonden volgens de rechter geen braaksporen.

Volledig scherm Bilal L, Hatime O., Alberic G. en Foulet N. bij de rechtbank in Zutphen. © Nicole van den Hout

Lange duur

De rechter vond het aannemelijk dat de verdachten niet wisten wie ze moesten bevrijden, zoals ze op de zitting twee weken geleden hadden betoogd. Zo zei Bilal L.(27) dat hij meende een vluchteling uit een asielzoekerscentrum te moeten halen. Zijn kompanen Alberic G. (30), Foulet N. (22) en Hatime O. (25) zeiden dat ze de opdracht hadden een Fransman te bevrijden die voor een drugsdelict uitgeleverd zou worden aan de VS. De vier zeiden in Parijs te zijn geronseld voor deze klus.

Professioneel

Dat ze niet wisten wie Omar L. was wilde de rechter wel geloven, maar ze hadden wel degelijk kunnen weten dat de professioneel opgezette actie was bedoeld voor iemand die een lange straf uitzit. De actie getuigt volgens de rechter van een ‘gebrek aan respect voor de rechtsorde’. ,,Vandaar dat ik een straf van lange duur opleg.’’

Volledig scherm Omar L. stond achter het hek al oog in oog met zijn bevrijders toen zij de actie plots afbraken en op de vlucht sloegen. © ANP

Hij kwam uit op 24 maanden voor alle vier, met aftrek van voorarrest. Dit houdt in dat ze nog veertien maanden moeten zitten. Dat de actie is mislukt en de vier geen wapens droegen of geweld gebruikten, weegt de rechter mee in de strafmaat. Voor het bevrijden van een gevangene staat normaliter een maximale straf van vier jaar.

De vordering voor de schade van 170.000 verklaarde de rechter voor ‘niet ontvankelijk’, omdat de aanvraag niet was voorzien van facturen en rijkelijk laat was ingediend. ,,De staat kan verder procederen bij de burgerlijke rechter.’’

Volledig scherm De bestelbus werd in brand gestoken pal voor de ingang. © Persbureau Heitink

Slijptol

De vier probeerden op 19 januari met een slijptol en een betonschaar een opening te creëren in de omheining van de gevangenis. Ook staken ze een bestelbus in brand, waarmee ze een toegangsdeur blokkeerden. Dat deden ze door brandende fakkels onder de bestelbus te gooien.

Het scheelde niet veel of de actie was gelukt. De tot levenslang veroordeelde Omar L. stond achter het hek al oog in oog met zijn bevrijders toen zij de actie plots afbraken en op de vlucht sloegen. Hun kleding dropten ze onderweg in Rheden, pal langs de snelweg A348. Gekleed in trainingspakken vervolgden ze hun weg. Uiteindelijk werden drie van hen na een wilde achtervolging opgepakt in Wehl en één in Zevenaar.

Hoger beroep

Advocaat Jan Vlug, die verdachte Bilal L. bijstaat, is content met de uitspraak. ,,Dit is een ontzettend aardige, beleefde jongen die een enorme stommiteit heeft uitgehaald. Hij is geen lid van een criminele organisatie.’’ Hij gaat zeer waarschijnlijk niet in beroep tegen de uitspraak.

Volledig scherm De mannen, gekleed in trainingspakken, werden klemgereden en opgepakt. © Persbureau Heitink