Gedetineerde overlijdt in gevangenis Zutphen: volgens de politie geen sprake van verdachte omstandigheden

Bierbrou­wer Chamaven uit Zutphen vertienvou­digt productie en nestelt zich tussen grote jongens

12 augustus Chamaven gaat Oost-Nederland veroveren. De Zutphense (hobby) bierbrouwer schroeft de maandelijkse productie op van 400 naar 4.000 liter om aan de steeds grotere vraag te kunnen voldoen. Daarmee krijgt Chamaven dezelfde capaciteit als de brouwerij van DAVO Bieren uit Deventer, een van de grote jongens. De Zutphense brouwer zet een nieuwe installatie neer in haar brouwerij in de wijk De Stoven. Die wordt geleverd uit China en is vanaf medio oktober in bedrijf.