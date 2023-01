Gedetineerden in Zwolle, Lelystad en Zutphen maken kachels voor Oekraïne

De actie Kachels voor Oekraïne krijgt hulp uit bijzondere hoek. Gedetineerden in de gevangenissen van Zwolle, Lelystad en Zutphen steken de handen uit de mouwen en zetten de vuurkastjes in elkaar.

In verschillende gevangenissen in Nederland, waaronder in het oosten van het land en Flevoland, zijn gedetineerden aan de slag gegaan om kachels te maken. Ze ondersteunen hiermee de actie Kachels voor Oekraine, een initiatief van presentator en journalist Sander de Kramer uit Rotterdam. In totaal hebben de gevangenen nu al 45 kachels geproduceerd, waarop gekookt kan worden.

Dat de gedetineerden een steentje bijdragen, is te danken aan Ronald Schouwenaar van serviceorganisatie In-Made. Die organisatie ondersteunt landelijk arbeidsbedrijven en haalt werk binnen voor de 7000 gevangenen in Nederland. Schouwenaar hoorde van de actie en greep de kans.

Eerste kachels naar Oekraïne

In een mum van tijd hadden verschillende ondernemingen hun kosteloze medewerking toegezegd. Materialen werden beschikbaar gesteld en opslagruimte en vervoer was ook snel geregeld. De eerste kachels worden donderdag via de stichting LifeCenter van De Kramer naar Oekraïne getransporteerd. Daar worden ze gebruikt in opvanglocaties voor mensen die huis en haard zijn kwijtgeraakt.

Later komen er nog eens 90. Niet alleen Oekraïne wordt hiermee geholpen. Ook voor de gevangenen biedt het vooruitzichten. De opgedane werkervaring of zelfs het behalen van vakdiploma’s of certificaten vergroot de kansen om na detentie weer succesvol onderdeel te zijn van de samenleving.