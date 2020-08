Gedetineerden met elkaar op de vuist in gevangenis Zutphen: twee gewonden na steekpartij

KAMPS DOET RECHT Verdachte komt niet opdagen: meneer gokt, gebruikt cannabis en is een flinke innemer

30 juli Ik weet niet waar ze ze vandaan hebben. Van een terras? Een boerderij? Op de plexiglasschermen die de rechtbank van Zutphen gebruikt - om onder andere de verdachte van de advocaat te scheiden - zijn afbeeldingen van blauwe vogeltjes geplakt. Frappant. Ik ken ze van een oom van mij. Die had een terrasje met van die schermen waar hij met zwaluwstickertjes in de weer was geweest. Die plaatjes scheelden mijn oom een hoop dooie musjes. Maar hier? In de rechtbank? Vogeltjes?