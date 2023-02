Gedetineerden Zutphen zamelen geld in voor Turkije en Syrië

Smeekens zorgt dat de inzamelingsactie binnen de gevangenismuren in goede banen wordt geleid. ,,Het initiatief komt van de gedetineerden zelf”, vertelt ze. ,,Zij volgen ook het nieuws en zien de vreselijke beelden vanuit Turkije en Syrië. Dat raakt hen ook. Een van de gedetineerden is op mij afgestapt met de vraag of het mogelijk was met een intekenlijst rond te gaan om geld in te zamelen voor Giro 555. Dat is een prachtig teken van solidariteit.”