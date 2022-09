Geen opzet bij gasexplosie in Zutphen, bewoners krijgen voorrang in zoektocht naar nieuwe woning

Underco­vers rollen één voor één vuurwerk­ben­de op in Zutphen: ‘We hebben de verkeerde doos gekregen’

Drie mannen uit Zutphen en Twello runden een ‘succesvolle’ illegale vuurwerkhandel in Zutphen. Tot november vorig jaar, toen de mannen vuurwerk verkochten aan twee undercoveragenten. Dat leidde tot de vondst van 500 kilo zwaar vuurwerk, opgeslagen in een garagebox onder een flatgebouw in Zutphen. ,,Een inkijkje in de professionele illegale vuurwerkhandel.”

25 augustus