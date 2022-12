Gelderland laakt herbenoemingsproces burgemeester Zutphen en vraagt minister om nieuwe regels

MET VIDEO & POLL Peter uit Zutphen woont tussen de Argentij­nen: ‘Wat Máxima heeft gezegd, gaat er hier niet in’

Hij groeide op in Zutphen, maar werkt nu al drie jaar als correspondent voor onder meer AD in Buenos Aires. Daar ondervindt Peter Schouten aan den lijve hoe alles op dit moment maar om een ding draait: het winnen, eerst van Oranje, dan van de wereldbeker voetbal. ,,Nederland voetbalgek? Dan ben je nog nooit in Argentinië geweest.’’

9 december