Gelderland trekt portemonnee om hoogspanningskabels onder de grond te krijgen

Gelre betreurt uitspraak over ziekenhuis Zutphen: ‘Bijgedra­gen aan onduide­lijk­heid en onrust’

16 april Geruchten over het mogelijk uitkleden van afdelingen in het ziekenhuis in Zutphen gaan al weken rond. Zowel op de werkvloer als daarbuiten. Pas afgelopen week bevestigde Gelre ziekenhuizen dat het onderzoekt of het bepaalde zorg wel blijft aanbieden in Zutphen. Niet handig, concludeert Gelre ziekenhuizen nu en erkent dat het eerder open kaart had moeten spelen. ,,Dat gaan we vanaf nu beter doen.”