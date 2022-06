Gelre ziekenhuizen heeft nieuwe topman nadat vorige vertrok na onrust

Gelre ziekenhuizen, met vestigingen in Zutphen en Apeldoorn, heeft een nieuwe bestuursvoorzitter. Rolf de Folter volgt op interim-basis Michel Galjee op, die afgelopen maart vertrok nadat er onrust onder personeel was ontstaan . Er wordt nog gezocht naar een definitieve nieuwe voorzitter. Dit proces kost tijd, zegt het ziekenhuis.

,,Ik kijk uit naar de samenwerking met alle collega’s in Gelre ziekenhuizen. Ik wil mij inzetten voor goede onderlinge communicatie en verbinding. In goede samenwerking kunnen wij voortgang boeken op belangrijke onderwerpen, zoals de locatieprofielen en samen verder bouwen aan de toekomst van het ziekenhuis", laat De Folter in een persverklaring weten.

Onrust

Over die locatieprofielen ontstond in maart van dit jaar onrust. Medisch specialisten waren ontevreden over de aanpak van het ‘locatieprofielenonderzoek’. Dat onderzoek ging over welke zorg Gelre ziekenhuizen waar blijft aanbieden. Er werd niet uitgesloten dat de spoedeisende hulp (SEH) of intensive care (ic) op de locatie in Zutphen gaat verdwijnen.

De medisch specialisten waren het niet eens met de communicatie van de raad van bestuur over de toekomst van Gelre ziekenhuizen. Die ontevredenheid leidde tot het vertrek van toenmalig bestuursvoorzitter Michel Galjee. Rolf de Folter is nu dus zijn tijdelijke opvolger. Hij begint op 27 juni, tot het moment dat een nieuwe vaste voorzitter is benoemd.

Ervaring

,,Rolf is een resultaatgerichte, verbindende bestuurder met ruime ervaring in het doorvoeren van strategische en organisatorische veranderingsprocessen in het brede veld van de gezondheidszorg. Wij zien uit naar zijn komst, expertise en samenwerking", zegt Godfried Barnasconi, voorzitter van de Raad van Toezicht. De Folter werkte eerder bij onder meer het UMC Utrecht en het Amphia ziekenhuis.

