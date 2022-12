Het is bijna zover: eerste auto’s kunnen deze maand over rondweg om De Hoven rijden

Het had wat voeten in de aarde, maar nu is het bijna zover. De langgewenste rondweg om De Hoven is zo goed als klaar voor de opening over twee weken. Inwoners van de Zutphense wijk zijn dan eindelijk verlost van het doorgaande verkeer over de provincieweg, die hun wijk al jaren in tweeën splijt.

8 december