Gevaarlijk ‘Wibra-kruispunt’ in Zutphen wordt na jaren van zorgen aangepakt: ‘Na signalen van politie’

MET VIDEO Voor het eerst British Weekend in Vorden en precies op dat moment overlijdt ‘de Queen’: vlaggen halfstok

Kranten, radio en televisie staan bol van Great Britain vanwege het overlijden van de Queen. Maar waarom is Vorden dit weekend helemaal in Britse stijl? Dat is toeval. Voor het eerst is hier het British Weekend, een fair vol van de British lifestyle. De één komt vooral voor de fudge of een ruitjespet, de ander laat toch een traan.

11 september