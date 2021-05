Gezellig kopje koffie met Yasser K. (61) eindigt volgens Zutphense in brute verkrachting

Het palmboom­pje van Marloes stond in Zutphen een half uurtje tegen de gevel en toen was het al weg

17 mei Haar buren hadden nog gewaarschuwd: ‘Zet niks op straat, het is zo weg.’ Toch waagde Marloes Luijerink het er op en zette een palmboompje op het bankje voor haar huis aan de Tadamasingel in Zutphen. Om een half uur later te ontdekken dat het was weggehaald. Door een keurige man op leeftijd, zag ze vervolgens op beelden van de bewakingscamera. ,,Ik wil wel een gesprekje met deze man. Wat drijft zo iemand?”