GroenLinks zet in Zutphen deur open voor nieuwe coalitie, maar wat zijn de opties? ‘Flinke puzzel’

Video Alarmknop om je nek lelijk? Manon uit Zutphen maakt er een sieraad van

Wie slecht ter been is of andere lichamelijke klachten heeft en alleen woont, draagt vaak personenalarmering. Dat is een ketting om je nek of een bandje om de pols, met een knop waar je op kunt drukken als je bijvoorbeeld gevallen bent. Sommige ouderen vinden het een lelijk ding en dragen hem niet, met vervelende situaties tot gevolg. ,,Daar wilde ik heel graag wat aan doen.’’

14 maart