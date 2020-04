Groot mysterieus voorwerp langs IJsselkade in Zutphen houdt gemoederen bezig

Nepbrief over parkeren in Zutphense wijk Ooyerhoek

26 april In de Zutphense wijk Ooyerhoek circuleert een nepbrief met het logo van de gemeente Zutphen over het parkeerbeleid aldaar. Enkele personen vonden de brief zondag in de Paul Rodenkolaan onder de ruitenwisser van hun auto. De gemeente heeft zich op Facebook inmiddels gedistantieerd van de brief.