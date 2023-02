Grote benefietavond na massale reacties op drama rond Zutphense leden voetbalclub AZC

‘We weten eigenlijk niet wat ons overkomt'. De stroom aan reacties, goederen en andere hulp aan Zutphense voetbalclub AZC na het overlijden van Yilmaz Köse en het onzekere lot van zijn broer Sal is zo groot, dat er op 21 februari een grote benefietavond komt voor de slachtoffers van de aardbeving. Decor is de Hanzehof.

Yilmaz Köse (53) uit Zutphen werd afgelopen week gevonden onder het puin. Net als zijn vader Hamis (87). Yilmaz’ broer Sal wordt nog vermist. Om iets te doen voor de nabestaanden en slachtoffers in Turkije en Syrië hield AZC, waar de broers actief waren dit weekend een inzameling van goederen. En had een verloting en veilig gepland.

,,Maar we krijgen daar zoveel voor binnen, waardevolle zaken ook, dat we met de gemeente besloten hebben dat een aparte actieavond beter is”, reageert Anno Waterlander van de club. Wel is er zondagmiddag na de wedstrijd van het eerste elftal een verloting en veiling. ,,Dat zullen we klein houden. De focus ligt op 21 februari.”

Volledig scherm Vader Hamis (87) en broer Yilmaz (53) zijn omgekomen bij de aardbeving. Over het lot van broer Sal Köse is nog onzekerheid. © Eigen foto

Die dinsdag is er een benefietavond, na overleg met waarnemend burgemeester Wimar Jaeger. Jaeger kwam zaterdag een kijkje nemen in het clubhuis, waar veel Zutphenaren hulpgoederen kwamen brengen.

Waterlander: ,,Na het tragische nieuws over de familie Köse, wilden we iets doen. Dan denk je dat het redelijk intern blijft. Maar het heeft zo’n vlucht genomen. Vanuit heel Zutphen, clubs, inwoners en ondernemers, er is van alles op gang gekomen. Daar zijn we wel door overweldigd.”

Graafschap, dinercheques, ondernemers

Ook buiten de regio maakt het drama veel los. Betaald voetbalclubs De Graafschap, Go Ahead Eagles en Vitesse bijvoorbeeld stellen kaarten beschikbaar voor een wedstrijd om te verloten of veilen. PSV doneert een gesigneerd wedstrijdshirt. ,,Ondernemers uit en rond Zutphen bieden zaken als complete airco-installaties aan. Of dakramen, met installatie. Maar ook dure dinercheques. Spullen en zaken ter waarde van honderden en duizenden euro's. Dat is veel te groot om op een zondagmiddag te veilen of verloten.”

Volledig scherm De AZC-bestuurders Patrick Govaers (links) en Gerton Damen zaterdag met waarnemend burgemeester Wim Jaeger. © Ruben Meijerink

Met de avond is de hoop dat er veel mensen op afkomen en meer geld opgehaald wordt. Waterlander: ,,We merken dat heel Zutphen meeleeft en veel mensen wat willen doen. Mogelijk kunnen we bijvoorbeeld de scholen betrekken bij de benefiet met sponsoracties.”

Geluiden uit ingezakt pand

Burgervader Jaeger gaat zelf de veiling doen op 21 februari. De bedoeling is dat er nog een presentator van naam komt en een aansprekend (muziek) optreden. De avond is in de Buitensociëteit, in de Hanzehof. Inloop is om 19 uur, de avond begint om 19u30. Het idee om deels spullen online te veilen is geschrapt.

Wat met de opbrengst gaat gebeuren, wordt nog besproken met de familie Köse, aldus Waterlander. ,,Het zou mooi zijn als het heel lokaal terechtkomt, in bijvoorbeeld het dorp waar de familie oorspronkelijk vandaan komt.”

Het lot van Sal Köse is nog altijd onduidelijk. Inmiddels zijn zijn dochter Céleste, zoon Nes en echtgenote Sonja vanuit Zutphen naar Turkije gereisd om te helpen zoeken op de plek des onheils. Zaterdag meldde Céleste op Instagram dat er nog steeds geluiden komen uit het ingezakte pand, dat acht verdiepingen telt en er warmte gemeten is.

Volledig scherm Sal Köse uit Zutphen, hier met zijn zoon Nes en dochter Céleste © Privéfoto

