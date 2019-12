Grote zoekactie naar smokkelwaar in gevangenis Zutphen: ‘Alles wordt minutieus doorzocht’

Sporthal­len in Zutphen zitten bomvol, maar er komt geen uitbrei­ding

3 december Met name in de winter is er geen ruimte voor binnensportverenigingen in de gemeente Zutphen om het aantal uren uit te breiden. De sporthallen in Zutphen zitten in deze winterse avonduren propvol. Doordat Zutphen verwacht dat het aantal sportende inwoners de komende jaren afneemt, is een uitbreiding van de hallen echter geen optie.