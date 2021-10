Hakenkruizen geklad op Zutphens kunstproject

Waarom de oud-bondscoach van Maleisië nu de hockey­sters van derdeklas­ser Zutphen traint

21 september Het liefst was Michael Engelblik (61) na zijn avontuur als bondscoach van de Maleisische hockeysters tot en met de Commonwealth Games van 1998 in het buitenland gebleven. Het liep echter anders. Inmiddels is hij met zes punten uit twee wedstrijden begonnen bij de hockeysters van derdeklasser MHC Zutphen. ,,Want het niveau boeit me eigenlijk helemaal niet.”