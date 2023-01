Hanzesteden zetten drie miljoen euro opzij om identiteit te vieren: ‘De Hanze is hypermodern’

Zutphen komt met sorry en gooit prestigieu­ze gemeente­lij­ke onderschei­ding op de schop

De Meander is de Zutphense onderscheiding voor inwoners die veel voor de stad hebben betekend. Zonder wat af te doen aan diegenen die hem hebben ontvangen, had een meerderheid van de gemeenteraad vraagtekens bij de toekenningen. Dat had anders gemoeten, erkent het college van burgemeester en wethouders. Bovendien kijkt het naar een nieuwe of aangepaste onderscheiding.

18 januari