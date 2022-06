Harde botsing met boom Zutphen: auto flink in de kreukels, inzittenden komen met de schrik vrij

Het leek er nog even op dat de twee mogelijk bekneld zaten, maar daarvan was geen sprake. De twee jongemannen wisten zelf uit het voertuig te komen. Ze zijn wel nog even nagekeken door toegesneld ambulancepersoneel, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

De auto is er een stuk slechter aan toe. Die is total loss en moet worden afgesleept. Onderdelen van de wagen werden nog meters verderop in het gras teruggevonden. De toedracht van het ongeval is onduidelijk, volgens de politie was er geen alcohol of drugs in het spel.