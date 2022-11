Hardloper aangereden tussen Zutphen en Lochem: ‘Ik hoorde opeens een harde knal’

Welk bedrijf gaat dit grote distribu­tie­cen­trum bij entree van Zutphen huren?

Wat voor producten er straks worden verspreid door de regio is nog niet bekend, maar duidelijk is wel dat een nieuw distributiecentrum in Zutphen straks niet te missen is. Op bedrijventerrein de Mars is een ontwikkelaar begonnen met de sloop van het enorme bedrijfscomplex waar voorheen Solidus Solutions zat. Eind komend jaar moet er een gloednieuw distributiecentrum van zo'n 19.000m2 - grofweg acht voetbalvelden groot - uit de grond zijn gestampt.

9 november