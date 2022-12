Havo-leerlingen rennen in Warnsveld geld bij elkaar om zieke oud-conciërge Sebastiaan te helpen: ‘Dit verwarmt mijn hart’

Traditie op tweede kerstdag wordt na twee jaar weer voortgezet in de Zutphense Walburgis­kerk

Het is een traditie in Zutphen. Op tweede kerstdag wordt in de Walburgiskerk het Festival of Lessons and Carols opgevoerd. Na twee jaar van onderbrekingen door het coronavirus wordt de traditie dit jaar voortgezet door de Stichting Henrick Baderorgel.

6 december