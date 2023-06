Heldere dag in Zutphen

Talita (43) uit Twello schittert in The Bodyguard: ‘Echt last minute, ik maakte geen repetitie mee’

Doen wat je leuk vindt en je hart volgen. Dat is wat Talita Angwarmasse uit Twello altijd heeft gedaan. Na een indrukwekkende dans-, zang- en acteercarrière in binnen- en buitenland schittert ze opnieuw in de musical The Bodyguard. ,,Het publiek raken is het mooiste wat er is.’’