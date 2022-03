Helma uit Zutphen slaat dure groente in supermarkt bijna altijd over: ‘Goedkoper dan dit wordt het niet’

Prijswin­nen­de auteur Eva Meijer naar Brummen

De Boekensteun houdt woensdag 2 maart een lezing met schrijver Eva Meijer in de Bibliotheek Brummen. Meijer studeerde filosofie en schreef elf boeken, haar werk is vertaald in achttien talen. Haar debuutroman Het schuwste dier verscheen in 2011 en werd genomineerd voor de Academica Literatuurprijs, de Gouden Boekenuil en de Vrouw&Proza DebuutPrijs. In 2018 won Meijer de Halewijnprijs voor haar oeuvre.

24 februari