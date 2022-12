Henk en Walid uit Zutphen raakten gewond bij ongeluk, nu zijn ze getrouwd: ‘Onze droom leek uiteen te spatten’

Diep in de bossen bouwde vader van Frits dit huisje, nu staat het ineens in het Openlucht­mu­sem

Diep in de bossen tussen Zutphen en Warnsveld bouwde de vader van Frits Gies (dan 6 jaar oud) vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog een vakantiewoning. Deels om er zelf te vertoeven, maar ook om met het oog op de naderende oorlog Joden onder te brengen. Het unieke houten huisje is de afgelopen jaren opgebouwd in het Nederlands Openluchtmuseum. Gies (nu 92) keert na meer dan een halve eeuw terug naar zijn jeugdjaren. ,,Mijn vader was heel slim.’’

17 december