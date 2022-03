Hertelling Zutphen: PvdA krijgt meer stemmen, maar zetelverdeling blijft hetzelfde

Dit zijn de opmerkelij­ke Zutphense verkie­zings­ideeën: van palingver­bod op markt tot stads­strand langs IJssel

Open deuren als betaalbare woningen, goede zorg en een gemeente die dichtbij de inwoners staat. Je komt ze tegen in alle verkiezingsprogramma's van politieke partijen in Zutphen. Oneens kan je er niet mee zijn. Wie grasduint door de ellenlange documenten komt echter opmerkelijkere ideeën tegen. Wat te denken van gratis openbaar vervoer? Of volkstuintjes in elke wijk van Zutphen?

12 maart