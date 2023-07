Het stiekeme koekje van Rutte

N345 tussen Apeldoorn en Wilp weer open voor verkeer, carpool­plaats blijft nog poos gesloten

De Zutphenseweg (N345) tussen carpoolplaats De Kar in Apeldoorn en de Sluinerweg in Wilp is weer open voor verkeer. De carpoolplaats is voorlopig nog niet te gebruiken vanwege werkzaamheden. Hier kan pas vanaf maandag 24 juli weer worden geparkeerd.