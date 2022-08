Hetty Zandberg uit Warnsveld krijgt lintje voor haar vrijwilligerswerk

met video Instor­tings­ge­vaar na explosie in Zutphen: omgeving getroffen pand afgezet

Bij een gasexplosie in een appartementencomplex in Zutphen zijn woensdagmiddag drie gewonden gevallen. Het gaat om een pand aan de Halvemaanstraat. De ravage is enorm. De omgeving van het pand is afgezet vanwege instortingsgevaar. Voor getroffenen is onderdag geregeld.

24 augustus