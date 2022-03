Historisch schoolgebouw in Zutphen wordt gemeentelijk monument: ‘Ingewikkeld pand’

Auto in de brand op bedrijven­ter­rein in Zutphen

Op een bedrijventerrein in Zutphen, aan de Jutlandsestraat, stond vanochtend even na 08.00 uur een geparkeerde auto in brand. Vrijwel direct na ontdekking werd er melding van gemaakt, waardoor de brandweer snel ter plaatse was. De oorzaak van de autobrand is nog niet bekend.

