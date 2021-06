Hockeycoach (18) wordt verliefd op pupil (13): ‘Ik had het gevoel dat ze zestien was’

Beheerders Noorderha­ven Zutphen zijn hardleerse jeugd beu: ‘Aanspreken heeft geen zin, ze zijn Oost-In­disch doof’

7 juni Achtergelaten bierkratten, lachgaspatronen en overal vuil in het gras en het water. De beheerders van Stichting Jachthaven Noorderhaven Zutphen zijn de rondhangende jeugd in de nieuwe haven in Zutphen helemaal zat. Bijna dagelijks zorgen groepen jongeren namelijk voor overlast en zwemmen ze in het water, terwijl dat verboden is. ,,Met zowel de gemeente als de politie hebben we een perfecte samenwerking. Alleen de jeugd is hardleers en luistert niet’’, zegt voorzitter Hans Versteeg.