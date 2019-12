Hoe een alledaags foutje leidde tot een massale zoektocht naar een mogelijke drenkeling in de IJssel bij Zutphen

Minder evenemen­ten in de binnenstad van Zutphen, burgemees­ter wil meer spreiden

13 december Het Bevrijdingsfestival en de feestelijke doorkomst van de Roparun vinden komend jaar niet meer plaats op hun vertrouwde plek in de Zutphense binnenstad. Burgemeester Annemieke Vermeulen wil evenementen meer spreiden over de stad en niet meer alleen op de drie pleinen in de binnenstad laten plaatsvinden.