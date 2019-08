Hoe kunst van 1,6 miljoen in de versnipperaar ging

video Regenboog­trui voor Turbo Theo na een dolle donderdag

15 augustus De klapzoen van echtgenote Wil is verdiend en welgemeend. Geleen, donderdagavond, 19.00 uur. De 85-jarige Theo Ankoné uit Warnsveld heeft zojuist het werelduurrecord wielrennen op een buitenbaan in de categorie 80+ verpulverd. De man die sinds kort als 'Turbo Theo’ door het leven gaat, fietst in een uur tijd 30 kilometer en 603 meter. En dat is véél verder dan zijn voorganger Hans Bodens, die eind juni tot 26 kilometer en 604 meter kwam. Een verslag van een dolle dag, die voor Theo erg vroeg begon.