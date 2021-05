Hoe schuldgevoel richting haar kinderen Kitty (53) uit Zutphen de schulden in bracht: ‘Zoek alsjeblieft hulp’

Brandweer blust tweemaal in korte tijd bosbrand aan Dennendijk in Zutphen, politie gaat uit van brandstich­ting

11 mei De brandweer moest gisteravond en afgelopen nacht in korte tijd tweemaal uitrukken voor een bosbrand aan de Dennendijk in Zutphen. Daar stond beide keren een grote stapel met hout in brand. In beide gevallen was het vuur snel onder controle. De politie gaat uit van brandstichting.