Hoe ziekenhuiszorg uit de middelgrote stad verdwijnt: ‘Wat je kwijtraakt, krijg je nooit meer terug’

Bandenbe­drijf uit Lochem mag niet meer dumpen op haventer­rein Enschede: gemeente grijpt in

5 augustus Bandenbedrijf Doornberg uit Lochem raakt steeds verder in de knel. Het bedrijf probeert in grote haast alvast partijen banden naar Enschede te brengen om een dwangsom in Lochem te ontlopen, maar Enschede heeft dat werk per direct stil gelegd omdat er nog geen vergunningen zijn.