Hogere hekken bij gevangenis Zutphen na ontsnappingspoging Omar L.

‘Like a hurricane’ schalt door huiskamer tijdens stormach­tig Gluren bij de buren

10 februari Terwijl de wind steeds harder gaat waaien, spelen Ronald van Zon en de rest van Neil Young-coverband Hippie Dream zich in het zweet in Ronalds woonkamer. De Zutphenaar is gastheer en hoofdact tegelijk tijdens de vijfde uitgave van Gluren bij de buren. En ja, natuurlijk wordt Youngs kraker Like a Hurricane gespeeld tijdens deze stormachtige editie van het huiskamerfestival.