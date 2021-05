Honderden Lochemers hebben ‘geluk’: door foutje kregen ze uitnodiging voor coronavaccinatie

video Topvondst Walburgis­kerk eindelijk terug op zijn plek: ‘God de Vader is weer thuis’

22 april Het topstuk van de opgravingen in de Walburgiskerk in Zutphen, het altaarbeeld van Maximiliaan van Oostenrijk, heeft deze donderdagmiddag zijn oude plek teruggekregen. Met vereende krachten is het natuurstenen sculptuur opgetild en opgehangen in de speciaal daarvoor gemaakte toonkast.