Hoogzwangere en rolstoelganger denken met fietsdiefstal weg te komen, maar toen kwamen de monteurs

Bever kuiert in nachtelij­ke uren door Lochem: ‘Nog nooit gezien, en zo groot!’

De bever rukt op in Nederland en steeds vaker komen ze ook in de buurt van woonwijken. Dat ervoer Lochemer Rob Finster vannacht ook, toen hij vlakbij de Haalmansbrug een flinke bever op de stoep zag zitten. ,,Ik woon hier nu toch alweer even, maar zoiets heb ik nog nooit gezien.”