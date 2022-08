Huurder aast op koop van met sloop bedreigde Meisjesvakschool Zutphen: ‘Soort huis van de stad’

Van ateliers tot studio’s en van een een ontwikkelaar van veganistische kaas tot pubercoaches. Bij de Proeftuinen zet een breed scala aan zzp’ers hun eerste stappen in het ondernemerschap. Inmiddels hebben zo'n dertig ondernemers een plek in de voormalige Meisjesvakschool. Eén ding hebben ze gemeen: onduidelijkheid over hun plek in de toekomst. Jarenlang wordt er al fel gediscussieerd over de toekomst van het gebouw. Michel de Bakker, initiatiefnemer van de Proeftuinen, wil daar een einde aan maken en is in overleg om het pand te kopen.