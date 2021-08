Identiteit overleden man in Zutphen net voor anonieme begrafenis bekend; ‘Familie is ingelicht’

updateHet mysterie rond de overleden man in het Gelre Ziekenhuis in Zutphen is opgelost. Het gaat volgens de politie om een 54-jarige Chinees die illegaal in Nederland verbleef. De politie meldt dat er geen sprake is van een misdrijf.

De man werd in de vroege ochtend van dinsdag 10 augustus bewusteloos en in kritieke toestand binnengebracht op de spoedeisende hulp van het Gelre Ziekenhuis waar hij enige tijd later overleed.

Zowel het ziekenhuis als de politie hadden geen idee wie de man was en vonden geen aanknopingspunten om zijn identiteit vast te stellen. Zelfs het tonen van de man en zijn kleding leverde vrijwel geen tip op.

Opsporing Verzocht

Vandaag laat de politie weten dat het toch is gelukt om zijn identiteit te achterhalen, mede dankzij een uitzending van het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

,,De man verbleef illegaal in Nederland. Aangezien er geen sprake is van een misdrijf zijn we terughoudend met verdere berichtgeving. Het lichaam van de man wordt overgedragen aan de familie zodat zij waardig afscheid kunnen nemen’’, aldus de politie.

‘Uitvaart in China‘

Dat betekent ook dat de uitvaart die de gemeente Zutphen voor morgen had voorbereid, niet doorgaat. De man zou anoniem begraven worden op de Oosterbegraafplaats, omdat de wet voorschrijft dat dit binnen zes werkdagen moet gebeuren. Er was een sobere bijeenkomst voorbereid waarbij burgemeester Annemieke Vermeulen aanwezig zou zijn en een gedicht zou voordragen. ,,Bij deze stopt onze rol", zegt woordvoerder Anniek Neve van de gemeente, ,,en wordt het, hoe vreemd dat misschien ook klinkt, een ‘gewone‘ uitvaart. Er is inmiddels contact geweest met de familie en wij hebben begrepen dat geprobeerd wordt het lichaam naar China over te brengen voor de uitvaart.” De gemeente is opgelucht dat het op de valreep gelukt is om de man te identificeren.

Uitvaart

Het komt niet vaak voor dat iemand anoniem overlijdt in het ziekenhuis. Een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen kan zich geen enkel soortgelijk geval herinneren. Het komt wel vaker voor dat van een opgenomen patiënt de identiteit niet meteen bekend is, bijvoorbeeld bij buitenlanders die tijdens een verblijf in Nederland ziek worden, maar vaak wordt dat binnen enige tijd wel opgehelderd.

Anonieme begrafenissen komen in Nederland ook maar zelden voor. De gemeente Zutphen heeft het twee keer bij de hand gehad in de afgelopen zes jaar, in veel andere gemeenten in de regio is dit nog nooit voorgekomen. Landelijke cijfers over anoniem begraven personen ontbreken, de politie gaat uit van enkele honderden gevallen.

