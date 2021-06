Imker Eric uit Brummen is ontroostbaar nadat zijn koninginnenbijen zijn gestolen: ‘Het ergste dat ik ooit heb meegemaakt’

Eindelijk weer uit je dak gaan op een zomerfeest? In Warnsveld en Borculo staan ze te trappelen

22 juni Proosten, feesten, swingen, we zijn er met z’n allen hard aan toe. De zomer is begonnen en de lockdown is vanaf komende zaterdag verleden tijd. De zomerfeesten staan voor de deur. Sommige organisaties trekken de stoute schoenen aan en gaan als vanouds voor een paar zonnige dagen vol muziek en vermaak in hun stad of dorp. In Warnsveld en Borculo zijn ze er klaar voor.