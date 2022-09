In China ziet skateboardcoach Sjoerd Vlemmings uit Lochem louter voordelen: ‘Dit is een geweldige kans’

Animatiefiguur Bart Simpson (The Simpsons) en de Amerikaanse skateboardpionier Tony Hawk, bekend van zijn computerspel, zijn compleet onbekend bij de vijftien talenten die Vlemmings onder zijn hoede heeft. Het zegt alles over hoe van hogerhand de media wordt gefilterd. Dat kan je somber stemmen, maar Vlemmings zou niet zichzelf zijn als de beroepsoptimist zich daar niet moeiteloos bij neerlegt, al ontwijkt hij op die manier ook gevoelige uitspraken.

,,Wie heeft nog meer deze ervaring?” vraagt de in Lochem geboren en opgegroeide Vlemmings zich vanuit zijn imposant hoge torenflat in de miljoenenstad Nanjing af. ,,Dit is een geweldige kans voor mij en een prachtig land. Daarbij zit ik niet in de politiek, ik zit in de sport. Ik vind dat er vaak vanuit het westen met dedain over China wordt gesproken, de Westerse arrogantie zoals ik het noem. Dat het per se zo moet zijn als bij ons. Dit is een totaal andere cultuur, en ik was er al twee keer geweest dus ik wist ook precies waar ik heen ging.’’

Omhelzing

Als hij op zijn e-bike door de gigantische stad fietst, doet de eeuwige positivo dat met het idee ‘dat zelfs het kopen van een keuken een feest moet zijn’. ,,Zo zie ik het met trainen ook. Gelukkig krijg ik heel veel vrijheid om de trainingen zo in te vullen als ik wil. In het begin was ik wel bang dat ik in een systeem zou belanden waar kinderen gedrild werden, maar vergis je niet dat China zich ook ontwikkelt. Het trainen gaat dus ook spelenderwijs. De kinderen krijgen echt geen stokslagen als er iets niet lukt. En ja we trainen zes keer per week, maar denk niet dat als je in Nederland in een talentenprogramma zit, dat er dan niet hard getraind wordt.’’

Hij laat een filmpje zien waarop één van zijn talenten, pas 8 jaar oud, hem aandoenlijk omhelst nadat een truc lukt. ,,Ja dat is na maanden training echt genieten.’’ Toch houdt Vlemmings afstand, want hij wil de ruimte houden om kritisch te zijn. Vrienden met zijn atleten wil hij niet zijn.

De afstand tot de coach is van de kinderen uit groter vanwege het respect voor de trainer, die in China veel meer op een voetstuk staat. Dat maakt werken voor hem een stuk makkelijker dan in Nederland, bij zijn aantreden bij de skatefederatie SFN voert hij naar eigen zeggen ‘een dictatuur in waarin hij af en toe wat democratie toelaat’.

Andere bloedgroep

De skaters in Nederland hebben bij zijn aantreden in 2017, als eerste bondscoach ooit, nog de neiging om zich een aparte bloedgroep te wanen. Voor velen gaat het een sport noemen al veel te ver. Zaken als een trainingsprogramma zijn dan nog een bedreiging voor de o zo vrije skatecultuur, waarin niets moet en alles mag.

De vreemde eend in de bijt, aan de keukentafel bij zijn ouders krijgt hij zelfs de vraag of hij voor dat skateboarden niet te oud is, maakt met een gestructureerd trainingsprogramma korte metten met de vrije cultuur. Daarin wordt specifiek getraind op bepaalde trucs, die de skaters in het olympische format moeten laten zien. De zogeheten functionele techniek.

Volledig scherm Sjoerd Vlemmings houdt afstand tot de skateboarders, want hij wil kritisch blijven. © Sebastiaan Nederhoed Fotografie

Zijn aanpak leidt tot drie skaters op de Spelen van Tokio, en één in de finale. Daarin wordt Roos Zwetsloot vijfde. Vlemmings noemt haar ontwikkeling - in de aanloop naar de Spelen loopt ze zelfs een zware knieblessure op - het hoogtepunt van zijn bondscoachschap. Al voor de Spelen wordt hij benaderd vanuit China, maar Vlemmings weigert het schip tussentijds te verlaten.

Toch probeert hij voorzichtig wat van zijn eigen cultuur over te brengen op zijn jonge atleten. ,,Dat ze het niet voor mij moeten doen, maar voor zichzelf.’’ Chinees leren gaat hem niet worden, dus werkt hij met een vertaler. ,,Als ik ze Nederlands zou kunnen leren zou ik dat doen’’, grapt hij. Mede door zijn pedagogische achtergrond, hij voltooit de academie voor lichamelijke opvoeding (ALO) en geeft jarenlang tennislessen, is het trainen op zichzelf geen probleem.

Leger

Doordat Simpson en Hawk niet bekend zijn, heeft het skateboarden pas relatief laat China bereikt. Vandaar dat het land met een fulltime trainingsprogramma inzet op één skateboarder op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De Olympische Spelen van 2024 in Parijs komen volgens Vlemmings te vroeg voor zijn atleten. ,,Binnen twee jaar een topskater afleveren gaat niet. Je wilt dat ze langdurig kunnen skaten.’’

Stiekem droomt hij van een medaille in ‘LA’. ,,Daar een medaille winnen met een Chinees, en dat dan die ene medaille ervoor zorgt dat China voor Amerika eindigt in de medaillespiegel. Dat lijkt me vet. Wat ik mooi vind is dat ze die olympische sporten bloedserieus nemen, alsof er een heel rood leger naar de Spelen gaat. Je kunt zeggen dat ze het bijna nog meer voor China doen dan voor zichzelf.’’