In de bijstand en toch geen hulp durven aannemen: ‘Er is een enorme vertrouwensbreuk ontstaan’

Wildpoeper duikt opnieuw op: ‘Vertrouwde plekje weer gevonden’

De wildpoeper die enkele maanden geleden actief was in de Zutphense wijk Waterkwartier is terug van weggeweest. Een bewoner van de Prinses Beatrixstraat heeft opnieuw een drol ontdekt met velletjes wc-papier ernaast. De politie heeft nog geen idee wie de dader is.