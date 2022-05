In Eefde blijkt wel: samen muziek maken werkt bevrijdend

Alles over de Tweede Wereldoor­log in Zutphen op één plek, dat is de missie van Anjo: ‘Ben nooit klaar’

Al sinds hij zich kan herinneren is Anjo Lodewijks (73) uit Zutphen bezig met de Tweede Wereldoorlog. Het begon met het in kaart brengen van iedereen die uit de Hanzestad is weggevoerd in de oorlogsjaren, nu is hij bezig met een website waar uitgebreider dan ooit te vinden is hoe het er in Zutphen aan toe ging tijdens de oorlog. ,,Ik wil dat iedereen die ook maar íets wil weten, dit ook moet kunnen vinden.”

23 april