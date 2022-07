In Zutphen stijgt je diner volgend jaar pas écht naar grote hoogte: ‘Veiligheid staat uiteraard boven alles’

Tien evenemen­ten afgelast na plotseling overlijden drijvende kracht: ‘Zonder Henk kunnen we het niet’

Plotseling is hij er niet meer. Henk Steinvoort overleed deze maand aan een hartstilstand. Twee weken later wordt nog maar eens duidelijk hoe belangrijk zijn rol in de evenementenwereld was; tien evenementen zijn afgelast, waaronder de Boekenmarkt in Zutphen. ,,Een zware beslissing, maar we kúnnen niet anders’’, zegt zijn zus.

26 juli