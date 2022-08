Ingrijpende maatregel dreigt: eenrichtingsverkeer op de IJssel, schippers vanuit Arnhem moeten dan omvaren

Met video | update Chauffeurs TCR in Zutphen leggen het werk stil in hoop op gesprek met directie: ‘Voelt alsof ik bestolen ben’

Ongeveer twintig chauffeurs van vervoerbedrijf TCR hebben zaterdag in Zutphen het werk neergelegd. Ze zijn van mening dat het bedrijf teveel pauzegeld op hun salaris inhoudt. Daardoor zouden ze meer dan honderd euro per maand mislopen, zeggen ze. ,,We houden een werkoverleg en we hopen dat de directie nog aansluit”, zegt chauffeur Hans Wahl. ,,Die reageert helaas niet op onze oproep. Maar we wachten nog even af.”

