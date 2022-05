Instorten van misschien wel kleinste rijksmonument van Nederland in Warnsveld lijkt voorkomen

Voormalige profbokser verdacht van gijzeling in Zutphen: ‘Wilde haar zeggen dat ik haar vergeef’

Een voormalige profbokser die twee jaar geleden een vrouw in een woning in de Donker Curtiusstraat in Zutphen zou hebben gegijzeld en mishandeld, heeft een achtergrond van geweld en vuurwapens. Dat is de conclusie van de officier van justitie in de rechtbank in Zutphen. De 27-jarige Benjamin S., zonder vaste woonplaats, zou jaloers zijn geweest dat zijn vriendin de nacht bij een gemeenschappelijke kennis in Zutphen had doorgebracht, op de vlucht voor haar gewelddadige vriend.

