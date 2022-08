Instortingsgevaar na explosie in Zutphen: omgeving getroffen pand afgezet

met videoBij een gasexplosie in een appartementencomplex in Zutphen zijn woensdagmiddag drie gewonden gevallen. Het gaat om een pand aan de Halvemaanstraat. De ravage is enorm. De omgeving van het pand is afgezet vanwege instortingsgevaar. Voor getroffenen is onderdag geregeld.

De explosie vond plaats rond 16.30 uur. Hoe deze is ontstaan, is niet bekend. Er geen sprake meer van brand, stelt de brandweer. Tenminste twee personen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een derde is in een van de tuinen van het complex behandeld.

Aan de schade van het pand te zien, is de klap enorm geweest. De ramen en voordeur zijn uit het pand geblazen en aan de achterzijde is de ravage nog groter; vrijwel de complete achtergevel is weggeblazen.

Instortingsgevaar

Van de onderste verdiepingen is niks meer over. Op de tweede verdieping is de vloer van een keuken volledig weggevaagd en hangen alleen de keukenkastjes nog aan de muur. Een schuurtje achter de woningen is eveneens flink gehavend.

Een specialistische team van de brandweer (STH) was opgeroepen om het pand te stutten. Het gebouw is door de explosie onstabiel geworden en was te gevaarlijk om te betreden. Inmiddels is het stutwerk klaar en heeft het team in het pand en onder het puin verder naar mogelijk andere slachtoffers gezocht. Deze zijn niet aangetroffen.

Het gehavende pand is na de doorzoeking door STH voorzien van een noodstabilisatie zodat het specialistische team samen met mensen van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland verder verkend kon worden. Het specialistische team laat weten klaar te zijn met onderzoek en is teruggekeerd naar hun standplaats in Zwolle.

De omgeving van het pand blijft afgezet vanwege instortingsgevaar. De politie doet morgen onderzoek naar de oorzaak van de explosie.

Drie knallen

Buurtbewoners staan vol verbijstering te kijken. Een aantal van hen zat buiten op het dakterras - nog geen 150 meter van het appartementencomplex af - toen de eerste explosie gebeurde. Daarna volgden twee kleinere knallen, vertelt een van hen die niet met de naam in de krant wil. Op het terras waar buurtbewoners zaten, kwamen glasscherven terecht. Het keukenraam van het stel is eveneens beschadigd. In het raam zitten allemaal kleine gaatjes.

De 82-jarige Ina Sager en 70-jarige Annet Schmitz-Spiegelenberg zitten 100 meter verderop bij te komen van de schrik. Met een glaasje water in de hand vertellen de buurvrouwen wat ze hebben meegemaakt. Beide vrouwen wonen op steenworp afstand van waar de explosie heeft plaatsgevonden.

Zorgen om vriendin

Na de enorme explosies wilden ze meteen de straat op rennen om te kijken hoe het met hun vriendin gaat die tegenover het gehavende pand woont. ,,Ze heeft een pacemaker en we maakten ons vreselijk zorgen’’, vertelt Sager. ,,Ze is niet gewond geraakt, maar wel gecontroleerd en verzorgd. We zijn enorm geschrokken. In het pand wonen jongeren. Er gebeurt wel vaker wat in de straat, maar dit hebben we niet eerder meegemaakt.’’

