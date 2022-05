Inwoners Zutphen kunnen vanaf nu online hun rijbewijs verlengen

Zutphenaar (37) bekent seks met 14-jarig meisje: ‘Maar ik ben een heel lieve jongen’

Dat hij een tijdje regelmatig seks had met een meisje dat destijds 14 jaar oud was, geeft Bert K. (37) uit Zutphen vrijdagmiddag in de rechtszaal meteen toe. ,,We hadden het allebei moeilijk, raakten met elkaar aan de praat en hebben elkaar veel gesteund”, vertelt hij de rechters. ,,Dat was een gezond iets, maar we hebben inderdaad ook een relatie gehad, ja.”

18 april